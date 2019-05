LICENCIEMENT ABUSIF DE DEUX DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : La Cour suprême démasque la Sgbs et le ministère du Travail.

Les deux ex délégués du personnel de la Société générale de banque du Sénégal (Sgbs) ont été définitivement rétablis dans leurs droits par les Chambres réunies de la Cour suprême.

En effet, la banque avait licencié Ababacar Guèye et Sala Camara, au seul motif que ces derniers pourrissaient le climat social alors qu'ils ne défendaient que les intérêts des travailleurs. Mais le plus grave est que le ministère du Travail avait confirmé les autorisations accordées par l'inspecteur du travail à la Sgbs pour donner un semblant de légalité à cette décision scandaleuse sur tous les plans.

Dans un premier arrêt, la chambre administrative de la Cour suprême avait annulé les décisions du ministère du Travail et dénoncé ces deux mesures abusives.

Mais la Sgbs qui tient coûte que coûte à se débarrasser des délégués, a introduit une requête en rabat d'arrêt contre la décision de la Chambre administrative qui annule les décisions n° 002190/MTDSOPR/DG/TSS et 002191/MTDSOPR/DG/TSS du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant le licenciement d'Ababacar Guèye et Sala Camara.

Selon les informations de Libération, les Chambres réunies de la Cour suprême ont désavoué la Sgbs et le ministère du Travail en déclarant irrecevable la requête avant de condamner la banque aux dépens.