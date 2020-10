LIBRE PROPOS / Arrêter Aliou Dembourou Sow avant qu’il ne soit trop tard !

Nous usons de la célèbre citation, du philosophe et théologien chrétien romain, pour fustiger l’attitude du député-maire, président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo (région de Matam). Sud Quotidien fait certainement partie des premiers organes de presse à avoir relayé ses propos. Mais nous avions pris la responsabilité de censurer la partie où il demande aux peuls de sortir leurs manchettes pour faire face à ceux qui menaceraient de brûler le pays dans l’éventualité d’un troisième -deuxième selon lui- mandat du président de la République, Macky Sall.







Une telle censure s’explique aussi par le fait qu’il a déclaré sur cette même vidéo, qu’avec le député Farba Ngom, ils sont les seuls analphabètes qui siègent au sein du Secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (APR). Tout en précisant qu’ils sont capables de faire démettre un ministre ou le contraindre à revoir sa feuille de route. Diantre !







Mais, sa nouvelle sortie dans les colonnes de l’Observateur, montre si besoin en était, qu’il ne se soucie guère de la cohésion sociale encore moins de l’unité nationale qui ont été consacrées dans notre Charte fondamentale.







En parfait analphabète, comme il se réclame, M. Sow ignore que nous vivons en République et non dans un état Ceddo, encore moins celui des Deniyanké où l’usage de la force était érigé en règle jusqu’à la révolution de Thierno Souleymane Baal de 1776 dont le but était de mettre un terme à la stratification sociale, pour rester exclusivement dans le Fouta, avec l’installation d’un état théocrate. Pour sa gouverne, qu’il sache que le Sénégal est une République démocratique, sociale et laïque où la loi du talion n’a plus sa place.







Dans ce pays qu’est le Sénégal, nous sommes tous, à la fois, peul, wolof, sérére, diola, catholique, musulman et animiste. Léopold Sédar Senghor n’a-t-il dirigé notre pays pendant 20 ans. Lui, le catholique était soutenu par les plus grands marabouts. Notamment Sérigne Fallou Mbacké, Khalifa Ababacar Sy, thierno Seydou Nourou Tall. Sans occulter de grands notables de Dakar. Il a même inauguré le 7 juin 1963, la grande mosquée de Touba. Ce que M. Sow ignore encore.







Autres exemples aussi emblématiques : l’une des sœurs de Monseigneur Hyacinthe Thiandoum, premier archevêque sénégalais de Dakar, était musulmane, et des faits similaires sont légion.







L’actuel Chef de l’Etat, Macky Sall est d’ailleurs un parfait exemple de notre multiculturalisme dont tout Sénégalais peut fièrement se vanter. «Je suis un Sénégalais de synthèse, un pulaar de culture sérère», a l’habitude de déclarer le Président de la République, qui parle trois langues nationales (peul, wolof et sérère).







Heureusement d’ailleurs que la grande indignation est venue de l’ethnie dont se réclame, M. Sow qui, malgré cette bronca, une sorte volée de bois vert à la hauteur de ses dangereuses déclarations, persiste encore dans son erreur diabolique. Le Ferlo et/ou le Fouta ont d’autres chats à fouetter que d’épouser un fatal irrédentisme ethnique.







M. Sow qui vante d’avoir gagné à deux reprises le département de Ranérou-Ferlo en étant sur la liste majoritaire devrait plutôt penser à être l’avocat des populations qui cherchent la queue du diable pour la tirer ; afin que disparaissent enfin les abris provisoires. Son combat aurait dû être celui de la lutte contre l’enclavement, la déperdition des jeunes filles à l’école, la consolidation des acquis démocraties et surtout de veiller sur le commun vouloir de vie commune des Sénégalais, qui, comme le rappelait avec brio, Abdoulaye Elimane Kane, est à la fois ancien et actuel.



Aliou Dembourou Sow gagnerait alors de faire son mea culpa en reconnaissant son écart de langage. Les Sénégalais n’attendent que ça.







Et rien d’autre !







Par Abdoulaye THIAM



(Sud Quotidien)