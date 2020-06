Soucieux de la sécurité de leur quartier, des jeunes de Liberté 6 regroupés au sein du mouvement « AAR SA GOKH » ont pris l’initiative de nettoyer un espace connu pour avoir servi de refuge aux toxicomanes.



« On a longtemps assisté à une certaine anarchie dans ce quartier. Le cadre de vie n’était pas sain. Donc, il fallait qu’on se mobilise pour mettre un terme à tout cela », argue Mamadou Moustapha Cissé, président du mouvement AAR SA GOKH.



Selon lui, cette activité n’est que le premier jalon posé par les jeunes du quartier qui ne lâcheront pas du lest devant les urgences qui ont pour nom l’éclairage public, le pavage etc.



Pour sa part, Ndèye Arame Sèye demande un appui conséquent des autorités au mouvement pour lui permettre de pérenniser ce genre d’initiatives.