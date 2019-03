LIBERTÉ 6 EXTENSION : La jeune élève tue son bébé et le jette dans les ordures ménagères.

La jeune élève en classe de seconde n’a pas trouvé mieux que de mettre son bébé qu’elle venait d’avoir dans un sac de riz censé contenir des ordures ménagères et le donner à un charretier. Heureusement que ce dernier a jeté un coup d’œil et y a trouvé le corps sans vie d’un nouveau-né.



Les faits remontent au 18 mars dernier dernier, quand un charretier recevait un sac de poubelle des mains d’une dame vivant à Liberté 6 extension.



La jeune fille, âgée seulement de 19 ans dit avoir été engrossée par un élève de Tivaouane venu en vacances à Dakar et qui a décliné la paternité.



Poursuivie pour infanticide, elle et sa mère accusée de complicité ont été arrêtées et déférées au parquet de Dakar, depuis le 20 mars.