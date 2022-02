LGBT / Ndèye Saly Diop Dieng recadre le débat : « L’homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal, et le président a été clair devant toutes les autorités du monde »

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des droits des enfants, à l’occasion de la présentation du huitième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention devant le Comité éponyme des Nations Unies, tenue ce jeudi dans leur siège sis aux Almadies, est revenue sur la brûlante question liée à la validation de l’homosexualité au Sénégal.



« Le Sénégal a une mission de sauvegarder les valeurs de notre société et de notre religion. Le président a été clair devant toutes les autorités du monde, que jamais au Sénégal on va légaliser l’homosexualité. Et nous l’avons rappelé devant le comité. »



En effet, face au comité, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng a été clair sur la position du Sénégal sur le sujet.