LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA SENELEC

Monsieur le directeur Général,

C’est un Maire très gêné qui vous adresse la présente pour vous informer d’une situation que vivent les populations de la commune de Kounkané depuis deux ans.

Un Maire gêné par le format utilisé mais qui est obligé de s’y agripper comme une bouée de sauvetage dans l’espoir que cette fois vous le lirez.

Monsieur le Directeur Général, les populations de notre commune vivent dans une anxiété quasi permanente : des poteaux cassés et des fils électriques à même le sol hantent le sommeil des parents que nous sommes. Vous comprendrez que ce sont ces mêmes fils électriques qui sont en train d’alimenter les ménages en énergie électrique. En cette période hivernale, notre Commune enregistre des pluies au quotidien ce qui du coup ne fait que rajouter au danger que nous affrontons en attendant votre intervention.

Monsieur le Directeur Général nous avons déjà perdu des animaux domestiques et demain ce sera peut-être le tour d’un de nos enfants. Plusieurs correspondances ont été adressées à vos services et aux autorités administratives locales et départementales. Seules les dernières nommées ont daigné nous répondre avec la mention « transmis à la structure concernée »; contrairement à votre Société qui est toujours muette sur ce dossier.

Monsieur le Directeur Général, le remplacement d’une trentaine de poteaux ne peut constituer une difficulté insurmontable pour la Senelec qui aujourd’hui grâce à vous est devenue performante. Sans occulter le respect que vous nous devez en tant que clients, nous attirons votre attention sur la sauvegarde de nos vies

C’est pourquoi nous osons espérer que vous ne ménagerez aucun effort pour nous éviter l’irréparable c'est-à-dire la perte d’un des nôtres.

En attendant, je vous prie d’accepter Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération ainsi que celle de ma confiance renouvelée.

Fait à Kounkané le02/08/2021

Mohamed Nourou BALDE

Maire de la commune de Konkan

TEL : 775460018

Email : mohamednouroubalde@gmail.com