LETTRE A MON LEADER

MON CHER LEADER IDRISSA,



Le 24, février, 2019, les Sénégalais ont voté, pour la 11ème fois pour élire un Président de la République, je félicite tous les Sènègalais pour leur comportement républicain et responsable.

Le Magistrat Demba Kandji sur la base des PV a donné le verdict comme le veut la loi. Le Prèsident Sortant rempile avec 58,27% il passe au premier oui il est passé au premier tour et nous en prenons acte malgré tous les couacs notés par ci et par la.



Maintenant Prèsident force est de reconnaitre qu’il est arrivé l’heure de se projeter sur l’avenir parce que notre constitution vous permet de vous présenter encore pour les prochaines presidentielles.



Le candidat Idrissa Seck, entre 2012 et 2019 a vu sa courbe d’électeurs croitre exponentiellement. En 2012 on était a 7% et 20% en 2019 cela montre que vous avez retrouvé une place de choix dans le cœur des sénégalais. Partout où je suis passé de l’Italie à mon koungheul natal en passant par Dakar les gens m’ont chanté votre charisme, votre leadership, votre intelligence. Je connaissais autour de moi des hommes et des femmes qui ne m’écoutaient jamais quand je parlais de vous, mais 2 mois avant les élections ce sont eux qui me parlaient de vous et m’apprenaient même d’excellents choses que j’ignorais de vous.



Mon problème aujourd’hui est comment cerner les Sénégalais quand j’écoutais les Sénégalais parler du candidat sortant, dans les radios, a la télé, dans les journaux, sous les arbres à palabre je ne pouvais imaginer qu’il pourrait avoir 20% aux élections presidentielles mais hélas, au finish on nous déclare 58%.



Je vous demande respectueusement Président, que les Responsables du parti ne soient pas jetés en pâture avec des calomnies ce qui risque de disloquer le groupe qui doit être le véritable socle pour l’avenir de notre parti. Il faut reconstruire, intégrer de nouveaux jeunes fixer l’avenir et commencer à travailler tout de suite pour 2024, si vous avez réussi ce travail pour le compte de votre mentor Abdoulaye Wade vous devez pouvoir le réaliser pour vous meme.



La page 24 février 2019 est tournée définitivement, les résultats ont fait de vous le véritable chef de l’opposition je vous demande de jouer pleinement ce rôle, être véritablement dans la posture d’opposant avec tout ce que cela signifie il est temps que vous changez de fusil d’épaule descendre sur le terrain être à coté des syndicats, des étudiants , des paysans et dénoncer tout ce qui ne va pas au lieu de rester dans votre salon au point E recevoir des militants qui ne viennent vous dire rien à part “président je vous aime “ et vous avec votre sourire légendaire répondre “Merci”.



Je ne vous apprends rien Président en politique mais je vous demande d’être l’opposant de Macky Sall et jouer pleinement ce rôle préparer avec les jeunes du parti les élections locales. Plus nous aurons des élus locaux, plus le parti se construit et cela permet de préparer les législatives et aller avec l’objectif d’avoir au moins un groupe parlementaire, le comportement de nos futurs députés aideront à sensibliser les sénégalais pour les joutes de 2024.





QU’Allah veille sur mon Leader



Amine



Abdou Ndao (Coordinateur coalition Idi 2019 Brescia)