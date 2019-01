LES KHALIFISTES DE TOUBA : "Il est grand temps que les Khalifes généraux de ce pays arrêtent Macky'

Dans leur rassemblement de ce vendredi, les Khalifistes de Touba ont affiché une forte colère, manifestant leur désolation d'apprendre que leur candidat a été écarté de la présidentielle de février. La nouvelle est visiblement restée au travers de leurs gorges.



Mbaye Fall et ses camarades, en conférence de presse, estiment que ''le Président Macky Sall est à l'origine de ce forfait pour avoir manipulé la justice et l'administration dans l'essentiel de ses composantes.'' D'un ton ferme et déterminé, Mbaye Fall fera le réquisitoire. ''Lui et ses ministres manipulent la justice. C'est le dernier avertissement que nous lui servons. Khalifa Sall sera candidat à l'élection présidentielle. Que Macky ne cherche pas à l'en empêcher ! Car nous ne nous laisserons pas faire. Nous appelons tous les Sénégalais à refuser la dictature. Nous l'avons vu combattre Yayah Jammeh au prétexte qu'il installait une dictature en Gambie. Aujourd'hui, il a prouvé qu'il est pire que l'homme de Kanilaï.'' Le Khalifiste de poursuivre non sans interpeller les chefs religieux. ''Nous interpellons les chefs religieux de ce pays et surtout les Khalifes généraux. Nous les invitons à interpeller cet homme qui ne sait plus ce qu'il fait. Nous avons l'impression qu'il veut installer ce pays dans le chaos. Ces ministres avaient annoncé qu'il n'y aurait que 5 candidats et c'est la raison pour laquelle ils ont éclaté Khalifa Sall et Karim Wade.''