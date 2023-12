LES JOUEURS DE DAMES DU SÉNÉGAL PASSENT À LA VITESSE SUPÉRIEURE ET INSTALLENT UNE FÉDÉRATION PARALLÈLE

Tous ces comportements et actions montrent sans ambiguïté aucune que le monsieur est là pour sa poche et non pour le jeu de dames.Lors du point de presse, il est ressorti des informations on ne peut plus accablantes qui impliquent au plus fort degré tous ceux-là qui ont servi dans la fédération depuis sa création. Même les journalistes ne tenaient plus debout quand ils ont entendu le calvaire de Ibrahima Gaye dit Boy Gaye. En 2015, il a battu le champion en titre, Ndiaga Samb. Les hollandais, quand la nouvelle leur parvint, se pressèrent d’inviter le nouveau champion au Pays-Bas, toute mission payée. Quand le concerné se présente à l’ambassade pour les procédures du visa, la dame lui dit : Monsieur Gaye, combien de fois avez-vous fait l’Europe? A Boy Gaye de répondre : je n’ai jamais mis les pays en Europe. La bonne dame lui retorqua : vous avez été 5 fois en Europe! Et le visa refusé. Ce fut mon tour l’année passée au vu de ses prouesses dans la discipline, j’ai décidé de lui payer le périple en Hollande avec 2 autres camarades. Ce qui m’a fait très mal, c’est que dans ce cas, j’ai appelé et parlé avec l’ambassadrice des pays bas au Sénégal qui y a apporté son assistance, malgré cela le visa lui a été refusé. Il y a encore seulement quelques jours l’on me parlait du cas Momar Dieng qui aurait pris un avion pendant qu’il était malade et couché à la maison. Nul ne peut donner une évaluation de tout ce qui s’est passé on ne sait depuis quand et jusqu’à quand. Et bien sûr le trafic ne s’est évidemment pas limité aux passeports, billets, et visas. C’est pourquoi le collectif pour le renouveau de jeu de dames au S é négal en appelle à tous ceux-là qui auront d’une manière ou d’une autre servi dans la fédération de s’éloigner pour jamais. Ils sont 9 encore en vie et la liste avec noms et détails est déjà déposée au ministère. Sachons cependant qu’il ne s‘agit point de dérouler des enquêtes pour dire qui a fait quoi, nous sommes en présence d’une affaire au-delà de la morale, de santé pure et simplement.Autre situation fâcheuse, c’est le traitement que subissent les joueurs quand il s’agit de voyager hors du pays avec les dirigeants. C’est une série digne des contes d’Amadou Koumba de Leuk le lièvre et Bouki Ndiour pour juste recevoir cette aumône de 10,000f par jour que le ministère leur réserve. On a aperçu Ndiaga Samb une nuit chaude de juillet 2021 guetter en vain l’arrivée du président de la fédération aux alentours de sa demeure en vue de réclamer son dû, c’était à leur retour de la World Cup d’Estonie. Modou Seck s’est battu même physiquement et à plusieurs reprises avec eux. Mor Seck, suite à des traitements que même les esclaves d’Amérique n’ont pas connus a de son côté purement et simplement cessé de jouer et coopérer avec la fédération depuis 2017. Youssou Ndiaye Nakh n’en parlons pas, il y va de même.Le collectif a répondu positivement à l’appel des joueurs pour le lancement de la fédération populaire de jeu de dames au Sénégal. Il leur apportera toutes les ressources nécessaires avec à l’appui un calendrier à la hollandaise muni de 2 divisions qui impliquera toutes les ligues et tous les clubs du pays. Dans cette nouvelle disposition il ne sera accepté que personne ne place un pied à droite et un autre à gauche. C’est la résolution dit-on de LIKLASS. Dès le lancement, m ê me dans nos rêves, nous n’évoquerons plus la fédération actuelle.NB : Pour rappel, le règlement de la fédération n’a pour objectif que les affiliés volontaires ! Tout club sur le territoire national volontairement, décide de s’affilier à la fédération ou non pour des fins de compétition. C’est pourquoi il n’est pas le travail du président de la fédération de faire le tour du pays pour mettre en place des clubs prétextant ériger des ligues.