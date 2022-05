LÉGISLATIVES2022 : la Plateforme « ËTU JAMM » pour des élections calmes et apaisées.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, ËTU JAM condamne toutes formes de violences pré-électorales dans l’espace politique et demande aux acteurs politiques « l’apaisement dans les discours ainsi que la quiétude dans les comportements et attitudes ».



Mieux, elle en appelle aux partis et coalitions de partis, aux acteurs politiques et indépendants « à faire en sorte que cette période se passe dans le calme et la sérénité, le respect strict des textes en vigueur pour les listes de candidature ainsi que les conditions de dépôt de ces listes dans la transparence et la démocratie ».



Très soucieuse de la paix et de la stabilité, la plateforme ËTU JAM en appelle au « sens des responsabilités et à la citoyenneté des partis et coalitions de partis, aux acteurs politiques et indépendants, aux responsables des institutions chargées de la conduite du processus électoral, à l’administration organisatrice des élections, pour le bon déroulement du dépôt des listes ».



Pour rappel, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal, ËTU JAM est coordonnée par l’ONG Femmes Africa Solidarité(FAS), composée de cinquante organisations de la société civile féminine...