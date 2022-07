LÉGISLATIVES À BAMBEY - El Hadj Dia salue la mobilisation des femmes et rassure la tête de liste de BBY.

En sa qualité de Président du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey, l’ambassadeur itinérant El Hadj Abdoulaye Dia enchaîne les mobilisations.



Présidant une rencontre initiée par la jeunesse féminine, le jeune leader politique a confié qu’il s’agira aussi d’être le plus possible proche des populations par le biais de visites de proximité. Il demandera à la tête de liste départementale de se tranquilliser.



Des propos renchéris par le ministre Mor Ngom, coordinateur départemental de Benno à Bambey qui estime que le département est acquis à la cause du Président Macky Sall et qu’une éclatante victoire ne devrait surprendre personne...