LÉGISLATIVES 2022 - Modou Bara Dolly Mbacké sur l’audience Macky- Bby de Touba : « C’est bon, mais les lobbies vont tout gâcher »

Serigne Modou Bara Dolly Mbacké est sûr d’une chose : « tant que ce trio de responsables politiques de l’Apr à Touba continue de manigancer et d’activer des lobbies, il sera toujours très difficile de gagner des élections pour la coalition Benno Bokk Yakaar et pour le President Macky Sall. »



Cette déclaration, il l’a tenue moins d’une semaine après l’audience que le Président de la République a accordée au département de Mbacké en perspective aux élections législatives.



Pour lui, il est temps de jouer cartes sur table et surtout de jouer un franc jeu pour mettre leur leader national à l’abri de nouvelles mauvaises surprises. Il abordera la question des zones, celle des alliés isolés de l’appareil politique local de Benno, etc…