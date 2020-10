LE TER EN EAUX TROUBLES ? Vers une crise au niveau de l'entreprise attributaire des principales gares en raison de plusieurs arriérés de salaires

Et si les aspirations du Président de la République par rapport au TER, précisément à la date de sa mise en circulation devaient souffrir de quelques couacs indépendants de sa volonté ? Il n’y a pas que du pessimisme dans cette interrogation. Il y a aussi une part de réalité. En effet, au moment où Dakaractu écrit ses lignes, l'entreprise attributaire des gares de Diamniadio, de Keur Mbaye Fall, de la Gare de Thiaroye et du Nouveau Marché de Thiaroye, est en crise ouverte avec ses employés.

D'ailleurs, nous souffle-t-on à l'oreille, la livraison des projets du Chef de l'État pourrait connaître quelques perturbations. En effet, des employés seraient en train de préparer un coup fourré. Motif : des arriérés de salaires, 04 mois exactement.

La source nous confie qu'il y a un vent de démotivation qui souffle et qui pollue amèrement l'environnement des travailleurs supposés achever les chantiers en question. D'ailleurs, tous les mois, des ingénieurs démissionnent. Un découragement qui tend à gagner du terrain au moment où le projet ambitieux et même emblématique de la gare de Diamniadio est loin d'être achevé et surtout au moment où « Ellipse » lui a retiré le marché de l'hôpital de Touba.

Il est aussi fait part d'un manque criard de matériel et de fournitures et une gestion familiale amateur. Affaire à suivre...