LE PRÉSIDENT MACKY SALL, UN HOMME DE DÉFIS AU SERVICE DE SON PEUPLE.

Le coronavirus a touché le Sénégal de plein fouet, au regard du nombre de malades qui a connu une hausse vertigineuse, ces dernières jours. D'ailleurs, faudrait-il le rappeler, ce qui avait amené le chef de l'État à décréter, le 23 Mars dernier, l'État d'urgence sur toute l'étendue du territoire national afin d'atténuer la propagation de cette pandémie qu'est le covid19. Cette mesure réfléchie et responsable, que nous avons tous salué, confine les citoyens de 20h à 6h du matin.







En plus de cela, il avait pris la décision, avec tout son courage malgré les risques liés à cette maladie, de rencontrer, toutes les forces vives de la nation (partis politiques, syndicats, sociétés civiles...), le tout dans une démarche inclusive et participative afin de mettre en place un Plan de Résilience Économique et Sociale (PRES) concerté.







Ces séries de rencontres l'avaient amené à prendre une batterie de mesures salutaires dont l'unique et le légitime objectif est de soulager les souffrances de ses concitoyens durement impactés pendant cette période de crise généralisé :







1. La mise en place d'un fonds de riposte estimé à 1.000 milliards, appelé Force-



covid19 ;







2. L'aide destinée à la presse et aux entreprises privées;







3. Une enveloppe de 50 milliards, initialement prévue, a été arrondie à 69 milliards pour l'achat de denrées de première nécessité destinées à soutenir les ménages vulnérables, en termes d'aide d'urgence. Celle va se faire sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les 553 communes du Sénégal. La quantité globale est estimée à 146.000 tonnes de denrées alimentaires destinées aux ménages ciblés. Ce qui est une grande première en Afrique.







A ce niveau, le chef de l'État a ainsi démontré qu'il est extrêmement sensible aux maux de son peuple.







Ils s'y ajoutent :







• La célérité avec laquelle il a pris toutes ces décisions, et ce, de façon concertée et inclusive ;







• Le gage de transparence dont il a fait montre dans la distribution en impliquant l'armée et le commandement territorial;







• Les cibles clairement définis : en accordant la priorité à une première cible pre-identifiée, c'est-à-dire tous ceux qui figurent dans le registre national unifié. Et à côté, il existe d'autres ménages gravement impactés par le covid19 et qui ont, eux aussi, besoin d'appui et de compléments de vivres.







• La mise en place des comités de base composés par le commandement territorial, l'armée, les maires, les directeurs d'écoles, les présidents de conseil de quartier, les Badiénou Gokh et les chefs de village.







Toutes ces mesures prises par le chef de l'État visent à aplatir simplement tout soupçon de détournements d'objectifs. En procédant de la sorte, le Président Macky Sall vient de montrer à ses concitoyens que la confiance placée en lui constitue une source et un réel motif de satisfaction.







Par conséquent, le débat soulevé, parfois, par une frange de la société reste une digression qui n'a véritablement pas sa raison d'être.



Le Président Macky Sall reste et demeure un homme de challenge qui agit avec lucidité et efficacité pour apporter des solutions idoines aux problèmes des sénégalaises et sénégalais.







Ibrahim Serge Malou



Directeur du Financement et du Partenariat Avec les Organisations



Responsable Politique APR



Membre de la CCR