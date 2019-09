LE PRÉSIDENT MACKY SALL ET LE MINISTRE DIÈNE FARBA SARR, 2 FRÈRES JUMEAUX DE PARENTS DIFFÉRENTS : Merci Monsieur le président pour cette nomination.

La traversée du désert n'a pas été difficile, longue, puisque subie dans la dignité et la retenue. Depuis sa dèfenestration du dernier gouvernement, les esprits tortueux et malveillants avaient pensè signer ainsi l'arrêt de mort définitif du ministre, Diène Farba Sarr. Ils avaient vu de leur seule et propre illusion, cet divorce à vie entre deux frères jumeaux mais de parents diffèrents : Macky et Diène. Au moment où, Dieu, notre seigneur à tous et la raison de TOUT, entrevoyait le contraire.



En effet, ces oiseaux de mauvaise augure ou encore ces parvenus de la dernière minute, en fieffés opportunistes, oubliant que entre Macky Sall et Diène Farba, c'est une longue histoire entre deux frères qui se vouent mutuelement, respect, affection, tendresse et loyauté. Malgrè cette épreuve subie et colmatée ou entretenue par les rumeurs les plus folles, notre mentor, Diène Farba Sarr, a toujours sû garder son calme et sa dignité. Jamais un mot de trop ou encore une quelconque campagne de dénigrement ou diabolisation vis à vis de son frère Macky Sall. Les liens très forts les unissant, dépassant de loin ce seul cadre galvaudé des prébendes, des sinécures ou de ces postes de nominations. Sans aucun poste, le ministre Diène Farba Sarr continuera de soutenir et d'accompagner son frère de président, Macky Sall. Voilà cette philosophie de la vie de notre mentor. Diène n'est pas petit. Diène est un TRÈS GRAND MONSIEUR. N'en déplaise à certains.



Aujourd'hui, cette nomination au poste de DG des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose(DGPU), et cette énième étape de leur compagnonnage jamais fini est venue consacrer ou prouver encore si besoin en était, de la soliditité indéfectible, irréversible et irrévocable de la relation entre les deux hommes, Macky et Diène. Les pourfendeurs de notre digne responsable doivent trouver ainsi cette belle occasion de se taire. De se taire définitivement. Du moins s'il leur restait encore une once d'orgueil et de dignité.



Ainsi, par ma voix et en tant que "BAYE FALL", ou "ETERNEL LION DU MINISTRE DIÈNE FARBA SARR", notre mentor à jamais, nous rendons grâce à ALAHOU SOUBHANAHOU WA TALA, remercions le président, son Excellence, Macky Sall, prions pour un succès éclatant pour notre mentor, DFS, dans cette exaltante et toute nouvelle mission. Mention spéciale au mouvement, MJK/DFS. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont gardé les liens avec nous en appelant le ministre, Diène Farba Sarr pour lui temoigner de leur soutien, et malgrè les épreuves et calomnies subies, et nous pensons aux familles religueuses de MÉDINA BAYE avec son khalif, Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse, et de KANENE LÉONA, mais aussi notre marabout, SERIGNE MOUSTAPHA SY bou Seydou Nourou de Tivaouane.



Ousmane Noël Dieng, MJK/DFS