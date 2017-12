LE PRÉSIDENT RAILLE L’OPPOSITION : « N’ayez pas peur! »

Le chef de l’Etat a lancé des pierres dans le jardin de l’opposition, lui demandant d’avoir le courage de s’asseoir autour d’une table pour dialoguer. Même si aucun membre de l’opposition n’a pris part à la cérémonie d’inauguration de l’aéroport international Blaise Diagne, le président de la République n’a pas manqué de leur lancer des piques.

« Il ne faut pas avoir peur. Dialoguons et parlons des choses qui font avancer le pays », a balancé Macky Sall pour railler le camp d’en face qui a dernièrement boycotté le dialogue politique.

Pour le président, la politique de la chaise vide ne fait pas avancer un pays. « Nous sommes dans le temps de l’action. A l’heure du bilan, chacun va montrer ce qu'il a fait. L’arbitre, c’est le peuple. Donc ce n’est pas la peine d’avoir peur. Discutons de la démocratie, de la manière dont on doit organiser les élections pour qu’elles puissent se dérouler sans problème », a-t-il réitéré.

Avant de rappeler que le Sénégal reste une grande démocratie et rien ne peut compromettre cela.