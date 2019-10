LE PARTI SOCIALISTE À TOUBA / Ousmane Tanor Dieng, l'absent le plus présent... Les miracles de Massalikoul Jinaan hautement salués...

C'est avec un parfum d'hommage à Ousmane Tanor Dieng que la visite du Parti Socialiste à Touba s'est déroulée sous la conduite de l'intérimaire Aminata Mbengue avec à ses côtés les présidents de coordination, les maires, députés et autres leaders socialistes. Après les récits de Mamadou Moranne Guèye et de Cheikh Seck qui ont beaucoup regretté l'absence de l'ancien Président du Haut conseil des collectivités territoriales, c'est la nouvelle secrétaire générale qui a abordé, dans le même sens, saluant l'immense travail abattu par le regretté disparu.



Aminata Mbengue Ndiaye ne manquera pas aussi de remercier le Khalife Général des Mourides et son porte-parole pour ce qu'ils ont réussi comme réconciliations dans le champ politique. ''Ce qui s'est passé à Massalikoul Jinaan est mémorable, à tous les niveaux, surtout pour tout ce qu'il a apporté comme vent de paix, de stabilité et de sérénité. Ce que Serigne Touba a fait pour le monde noir est grandiose, c'est pourquoi nous ne pouvions manquer de venir. ''



Dans sa réponse, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre réitérera ses prières en direction de l'homme. '' Il fait partie des hommes que je ne pourrais jamais oublier. Je ne l’ai jamais entendu dire du mal. Il a vécu et durant toute sa vie, il a toujours été au service de son pays. Nous avons bon espoir pour lui. '' Le chef religieux se félicitera du choix qui a été porté sur la leader socialiste priant pour son succès dans les nouvelles tâches à elle confiées.