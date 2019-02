LE MODEL À DAROU MOUKHTY / Cheikh Niang annonce une humiliation de l'opposition dans la cité de Borom Darou

Lors d'une rencontre politique déroulée hier à Darou Moukhty, Cheikh Niang, responsable du Model d'Ibrahima Sall s'est estimé particulièrement confiant quant à une future victoire du candidat Macky Sall au sortir du scrutin du 24 février prochain. Il tenait ses propos lors d'une réunion d'évaluation de son bilan à mi-parcours, après treize jours de campagne électorale. Les partisans d’Ibrahima Sall, qui ont parcouru l’arrondissement de Darou Mousty, ont jugé ce bilan très satisfaisant. Cheikh Niang qui est aussi un conseiller municipal dans la commune de signaler que durant la première phase des activités, le leader du Model a visité 25 secteurs, plus d'une centaine de maisons et présidé sept manifestions politiques de quartier. La délégation s'est aussi rendue dans une douzaine de villages



Il confiera, par ailleurs, qu'Ibrahima Sall a dégagé 26 tonnes de ciment au profit de quelques lieux de culte en plus de divers autres dons octroyés aux femmes en terme de chaises. Des efforts qui selon Cheikh Niang participeront à faciliter la victoire du candidat Macky Sall à plus de 80%. '' Ici à Darou Moukhty, l'opposition sera humiliée... ''