LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE À TOUBA : « Ces prières de Serigne Mountakha... Au niveau des cessions de semence d'arachide, toutes les graines sont au niveau des producteurs »

Pour sa première visite à Touba en tant que nouveau ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé semble avoir expressément choisi les 48 heures qui ont suivi la journée de prières initiée par le Khalife Général des Mourides pour le retour des pluies. Et c'est d'emblée qu'il le dira à son hôte. '' Nous sommes encore venus solliciter des prières auprès de vous pour un bon hivernage. Il y'a quelques jours, vous avez vous-même pris la décision d'organiser une journée de prières pour un bon hivernage. Nous sommes venus d'abord vous en remercier et solliciter d'autres prières pour un excellent hivernage. Hier, tout le Sénégal a été a arrosé et quand on arrivait ce matin, c'était encore un peu sous la pluie. L'hivernage s'était déjà installé dans la moitié sud du pays. Aujourd'hui, il s'est probablement installé dans le reste du pays. ''



Accompagné d'une forte délégation, Moussa Baldé donnera l'assurance que les attentes des paysans n'ont pas été déçues dans l'effort que l'État fait pour leur octroyer semences et intrants en temps opportun et en quantité appréciable. À la presse, il dira avoir réussi la phase de mise en place presque totalement et que la phase de cession est presque à bout de chemin. '' La mise en place des semences d'arachide dans toutes les régions du Sénégal est terminée. Les cessions, nous sommes à 90% quasiment. Cela veut dire que toutes les graines sont au niveau des producteurs. Le 31 juillet, la mise en place de la cession des semences d'arachide sera terminée. Les autres spéculations progressent bien. La mise en place des semences de riz est terminée avec des cessions estimées à 84% ''. Le ministre de considérer que le même tonus est de rigueur dans la distribution des intrants comme l'engrais. ''Pour les engrais, nous sommes environ autour de 40% de mise en place et à peu près au même taux pour la cession. La mise en place des intrants au niveau du monde rural se passe très bien. ''



Il précisera que les déclarations ça et là faîtes par des personnes isolées ne riment pas avec la réalité étant donné que 50 000 tonnes d'arachide ont déjà été remises aux directeurs régionaux de développement rural qui sont chargés avec les exécutifs locaux de procéder à la cession.



Moussa Baldé aura eu droit à un chaleureux accueil avec Serigne Mountakha Mbacké Bassirou qui s'est entretenu avec lui avant de formuler des prières pour la délégation.