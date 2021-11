LE MAIRE DE MBACKÉ PILONNE : « Personne ne peut m’ébranler… On essaie de m’humilier et de nous imposer un maire… Nous ne l’accepterons pas! »

Il était très attendu depuis que le choix n’a pas été porté par le Président Macky Sall sur lui pour être la tête de liste communale de Bby à Mbacké. Et c’est sans surprise qu’il a annoncé ce lundi sa candidature pour briguer les suffrages des populations et se succéder à lui-même. Abdou Mbacké Ndao, qui a préféré tenir sa première grande rencontre dans la maison familiale comme en 2014 lorsqu’il gagnait, a dénoncé une forfaiture doublée de trahison dont le seul objectif était de l’humilier.



C’est d’ailleurs les termes qu’il utilisera devant une importante foule venue l’acclamer. S’adressant « à l’autre », il servira un discours dur et poignant à la fois. « Personne ne peut m’ébranler. Qui que tu puisses être. Quel que soit ton rang et ton niveau. Tu te permets de prendre une décision arbitraire pour m’humilier. Je ne me laisserai pas humilier. J’ai été rencontrer le Khalife Général des Mourides. Je lui ai expliqué ce qui est passé et ai sollicité ses prières. À partir de ce jour, je prends mes responsabilités. Ce, après avoir discuté avec mes parents, amis et sympathisants… J’ai décidé d’être candidat aux élections locales prochaines et je sera dans la liste « And Nawlé ».



Abdou Mbacké Ndao dira se prévaloir de soutiens inconditionnels et assez conséquents. « Nous avons discuté avec beaucoup de personnes, beaucoup de partis qui m’ont manifesté leur solidarité. Tous ceux qui étaient du Pds au niveau du Conseil municipal sortant ont décidé de rester avec moi tout comme une partie de l’Ujtl, de Rewmi, du Pit et même de Benno Bokk Yakaar. Ils sont venus me prêter main forte pour combattre l’injustice et la trahison. Personne ne viendra designer pour nous celui qui sera notre prochain maire. Si cette forfaiture passe, nous ne serons jamais libres. Ils cherchent à nous humilier. Ne l’acceptons pas ! »