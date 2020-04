LE KHALIFE DES MOURIDES : « Les ndongo-daara ne pouvant plus sortir, aidons-les !... Mais, l'aide devra être organisée et pérennisée »

Un appel fort du Khalife Général des Mourides au profit des daaras de Touba et du Sénégal. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou souhaite très rapidement et de manière conséquente que les populations aillent donner à manger aux ndongo-daara désormais confinés à cause de l'état d'urgence et du couvre-feu. Ses paroles sont rapportées par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Fallou.



« L'état d'urgence et le couvre-feu, dira-t-il au nom du Patriarche de Darou Miname, ont obligé les pensionnaires des daaras à ne plus être en mesure de sortir pour aller chercher à manger. C'est la raison pour laquelle, je demande aux bonnes volontés de consentir encore des gestes de générosité à l'endroit de ces écoles coraniques ».



Le chef religieux de faire toutefois, une précision de taille, afin d'éviter que ces aides n'occasionnent des rassemblements lors de leur distribution. « Je souhaite que l'aide soit organisée de sorte qu'elle évite de provoquer des rassemblements mais je souhaite aussi qu'elle soit pérenne. J'invite surtout les populations qui habitent à côté des daaras de leur apporter un soutien, d'aider les enfants à manger... Ne ménageons aucun effort. Chacun peut aider à sa manière et au prorata de ses moyens. Même leur laver les habits est salutaire ».



Serigne Mame Mor Mbacké ne manquera pas de rappeler que le Khalife a, pour ce qui le concerne et dans un premier jet, dégagé 40.000 tonnes de riz et de mil qu'il a fait distribuer.



Le Khalife de demander aux Sénégalais d'avoir confiance en Dieu et de persévérer dans les prières.