LE KHALIFE DE MAME MOR DIARRA À L'ÉTAT : « Vous n'êtes pas élus pour molester les gens et les jeter en prison... Ayez pitié de vos administrés... Les paysans sont fatigués! »

Pour l'édition 2019 du Magal commémorant la venue au monde de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un réquisitoire cinglant a été servi à l'État du Sénégal. Par la voix de son porte-parole, Serigne Cheikhouna Mbacké, Serigne Abdou Lahi Mbacké '' Yallaay Buur '' a invité l'État à être plus indulgent envers ses administrés et à se rappeler qu'il n'est pas en place pour molester et jeter en prison certains citoyens. Le chef religieux de constater, par ailleurs, que les paysans passent un difficile pré-hivernage avec le retard accusé dans l'octroi de semences et la modeste quantité de semences reçue par les plus chanceux. D'ailleurs, il invite les cultivateurs à délaisser l'arachide au profit du mil pour ne pas se perdre dans la misère.