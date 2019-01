LE KHALIFE DE DENDÈYE DÉÇU / ' Macky a oublié notre localité après nous avoir promis le bitumage du tronçon qui nous relie à Darou Khafor '

Cheikh Ibrahima Mbacké, Khalife de Dendèye et de la famille de Serigne Ahmadou Noumbé Khabane Mbacké, a trop longtemps caché sa déception vis-à-vis du Président Macky Sall qu'il a soutenu et pour qui il a formulé des prières lors des dernières élections législatives. Il a laissé le soin à Serigne Modou Mbacké de le dire en son nom au terme d'une marche avortée pour défaut d'autorisation préalable de l'autorité administrative.



Complètement déconcertés par '' l'oubli dont a fait l'objet leur localité '', Mbacké-Mbacké et populations sont sortis en masse pour dénoncer ce qu'ils ont appelé '' une mise à l'écart par rapport à tout ce qui est programme et plan de développement déroulés par l'État du Sénégal.'' Et pourtant, ''signale le porte-parole des populations, le Président Macky Sall avait promis beaucoup de choses au Khalife et plusieurs de ses lieutenants avaient réitéré ces promesses sans jamais les tenir. ''





Serigne Modou Mbacké qui fait état d'un manque criard de logistique au niveau du poste de santé qui ne dispose point d'ambulance, qui connait un défaut d'éclairage public..., signale que l'urgence se situe dans le bitumage du tronçon Dendèye- Darou Khafor. '' Lors des élections législatives, des émissaires du Président étaient venus à la quête d'un soutien et des prières. Lorsque le Président a obtenu ce qu'ils étaient venus chercher et qu'il a été élu Président de la République, ils ont oublié, leur patron en premier, où se situe Dendèye sur la carte du pays. Que personne d'autre ne vienne nous solliciter pour quoi que que ce soit encore, tant que notre route n'aura pas été prise en charge !''