LE KHALIFE À MADICKÉ QUI CRAQUE : « Je jure devant Dieu que cet amour que tu nourris pour Serigne Touba vaut plus que le fait de diriger tous les gouvernements du monde »

Me Madické Niang n'a guère pu s'empêcher de craquer face au discours du Khalife Général des Mourides. Le candidat à la récente Présidentielle a éclaté en sanglots, emporté par le message on ne peut plus touchant de Serigne Mountakha.



''S'atacher à Serigne Touba, lui porter un réel amour vaut plus que diriger tous les gouvernements du monde. C'est lorsque je t'ai rencontré et su que ton amour pour Serigne Touba ne souffrait d'aucune contestation que j'ai éprouvé une profonde estime pour toi. L'amour que l'on peut avoir de Serigne Touba n'a pas son équivalant dans une vie. À quoi sert d'être à la tête d'un pouvoir si ce n'est de demeurer dans des tracas, dans du stress. Nul ne peut échapper à son destin. Serigne Touba n'a jamais été à la quête d'un privilège mondain toute sa vie durant. C'est cela qui est la vérité. L'amour que j'avais pour toi basé sur cet attachement que tu as pour Serigne Touba demeure, à ce jour, intact.''



Le Khalife Général des Mourides recevait celui qui est aussi pour lui un conseiller municipal, dans la résidence Khadim Rassoul.