LE KHALIFE À IDY : « Beaucoup avaient prédit que ce pays allait droit vers le chaos...Vous avez joué votre rôle pour dissiper cette peur. Am nguéén ndam lu reuy. »

Quelques heures après la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février limitant provisoirement l'élection à un seul tour, Idrissa Seck a vite débarqué à Touba à la tête d'une forte délégation composée de l'essentiel de ses alliés. Et c'est après 17 heures que le malheureux candidat a rencontré Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a décerné un satisfecit particulier pour avoir su participer au maintien de la paix et de la sérénité dans ce pays, au moment où beaucoup annonçaient le pire.



'' Vous avez respecté mes directives à la lettre. Tout le monde avait prédit un chaos dans ce pays. Mais, par votre entregent, la paix a été sécurisée. Je remets tout entre les mains de Serigne Touba. C'est Dieu qui a décidé de tout ça. Chacun a sa propre responsabilité dans ce pays. Il est fondamental que chacun sache où s'arrête la sienne et se fraie les conditions de jouer convenablement le rôle qui lui est dévolu par la société. ''



Serigne Mountakha Mbacké Bassirou de dire à Idrissa et à ses alliés qu'ils peuvent se sentir victorieux pour avoir su, malgré la défaite, sauvegarder la paix et la sérénité qui caractérisent le Sénégal...