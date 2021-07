LE KHALIFE À ANTOINE DIOME : « C’est Dieu qui décide de tout ! Tout ce qui arrive est de sa volonté...Prions, prions ! »

C’est à la tête d’une délégation que le ministre de l’intérieur est venu sur instruction du Président de la République à Touba rencontrer le Khalife Général des Mourides. Antoine Diome, accompagné du ministre Dame Diop et du ministre conseiller Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé entre autres, était chargé de présenter les condoléances du Chef de l’État suite au rappel à Dieu de Serigne Abdoulahi Mbacké Yallay Burr, et de Serigne Moustapha Mbacké, Khalife de Serigne Massamba.



Face au Patriarche de Darou Miname, le ministre de l’intérieur choisira aussi d’évoquer le recrudescence des cas de Covid-19 et le timide démarrage de l’hivernage. Dans sa réponse, le chef religieux invitera les Sénégalais à rendre grâce à Dieu et à prier auprès de LUI.



« Dieu décide de tout. Tout ce qui arrive, c’est de Sa volonté ! Nous sommes Ses esclaves et nous avons le devoir de Lui tendre la main. Prions ! Toutes les fois que des événements de ce genre se passent, nous êtres humains n’avons qu’une chose à faire : Lui tendre la main », dira t-il substantiellement...