LE DG DU SNR À TOUBA : « Serigne Mountakha est une chance et à plusieurs reprises, il a posé des actes qui ont sauvé beaucoup de choses... »

C’est un Directeur National du Recouvrement visiblement ému qui a été reçu, cet après-midi du mercredi, par le Khalife Général des Mourides dans le cadre des visites pré-magal. Me Bassirou Ngom et sa délégation ont, en effet, eu droit à une grande hospitalité du Patriarche qui leur a témoigné sa sympathie. À la clef, un cadeau lui sera remis.



Face à la presse, Me Ngom ne se fera pas prier pour magnifier « ce rôle de stabilisateur social que ne cesse de jouer Serigne Mountakha Mbacké. » Ainsi se fera-t-il le plaisir de rappeler les mille et une fois que le chef religieux a dû intervenir pour faire revenir la sérénité dans ce pays alors que tout pouvait subitement basculer dans un regrettable tournis. « Serigne Mountakha est une chance pour le Sénégal. Il a plusieurs fois démontré par l’exemple, par sa pédagogie, par son sens de responsabilité, le chemin qu’il fallait prendre pour maintenir la paix dans ce pays. Il a posé des actes qui ont sauvé beaucoup de choses. »



Interpellé sur la dernière visite du Président de la République, le Directeur de la SRN se rejouira énormément des mots aimables du Khalife à l’endroit de ce dernier. « Le Président aime Touba et il est prêt à tout pour cette ville. Les populations gagneraient à prêter davantage attention aux discours du Khalife à l’endroit du Chef de l’État, au lieu de donner crédit aux réquisitoires non fondés de certains de l’opposition... »