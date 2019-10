LE CEMGA À TOUBA / « Nous sommes au courant bises efforts fournis par la gendarmerie » (Cheikh Bass Abdou Khadre)

« Avant de venir de Touba, le CEMGA a scruté l'ensemble du dispositif sécuritaire ». C'est l'information qui est donnée à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre par le porte-parole du Général Cheikh Sène. Ce dernier était en visite dans la cité religieuse en compagnie de plusieurs hauts gradés de la Gendarmerie. Après avoir été reçu par Serigne Mountakha Mbacké, le Cemga s'est entretenu avec Cheikh Bassirou Abdou Khadre qui a tenu à saluer le travail abattu par les hommes en bleu. « On vous connait deux statuts : celui de Chef de la gendarmerie et celui de disciple de Serigne Touba. J'ai été informé des efforts fournis par la gendarmerie pour réguler la circulation automobile et aider les pèlerins à venir tranquillement à Touba. Touba en est reconnaissante ». Échanges...