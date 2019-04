LDC / Sadio Mané et Liverpool reçoivent le FC Porto, Klopp reste méfiant

Le manager de Liverpool a mis en garde ses joueurs contre tout complexe de supériorité face à une équipe de Porto en quête de revanche.

Jurgen Klopp a averti ce lundi son équipe de Liverpool. Il veut que celle-ci se montre conquérante aujourd’hui (19h GMT) contre le FC Porto à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sadio Mané et Mo Salah savent déjà le match qui les attend, une rencontre qui sera décisive pour les « Reds » en course pour le grand chelem champion d’Angleterre et vainqueur de la ligue des champions.



À titre de rappel, les « Reds » avaient battu Porto 5-0 lors des 8es de finale aller de la précédente ligue des champions. Le match retour restait sur un score nul et vierge...