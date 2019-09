LDC / Retrouvailles entre Naples de Koulibaly et Liverpool de Sadio Mané

Le Napoli de Kalidou Koulibaly, reçoit ce mardi à 19h00 GMT, Liverpool de Sadio Mané, dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des champions. Un double affrontement qui avait déjà eu lieu en 2018, chacune des deux équipes ayant remporté son match à domicile, sur la marque d'un but à zéro , à l'époque. Anglais et Italiens se retrouvent encore pour cette édition 2019 / 2020 pour deux chocs qui seront décisifs à l’issue de la phase de groupes, dans la poule E qu’ils partagent avec Genk et Salzburg.