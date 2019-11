LDC / Real Madrid – PSG : Neymar annoncé sur le banc, Gana Guèye et Mbappé parmi les titulaires.

Neymar n'effectuera pas son retour comme titulaire en Ligue des champions ce mardi face au Real Madrid. Selon le Parisien, Thomas Tuchel a choisi de ne pas titulariser l'attaquant brésilien pour l'affiche de cette cinquième journée de ligue des champions.



L'entraîneur allemand considère que le numéro 10 du PSG n'a pas encore retrouvé tout son potentiel après six semaines d'absence dues à une blessure à la cuisse gauche.



L'attaque parisienne sera donc composée de Di Maria, Icardi et Mbappé. L’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, auteur d’un match exceptionnel lors du match aller contre le Real, devrait être titularisé aux côtés de Verratti et Marquinhos.



Actuel leader du groupe A avec 12 pts +10, le PSG devance largement les Madrilènes classés deuxième avec 7pts +4. Ce match sera assez déterminant pour la bataille pour la première place qui pourrait être définitivement remportée par le club de la capitale Française en cas de succès à Madrid.



Le Parisien