LDC - Phase de groupes : Liverpool battu d'entrée par Naples de Koulibaly (2-0)

Le tenant du titre a déjà trébuché. Liverpool, intenable en championnat, s'est incliné à Naples (2-0) ce mardi pour la première journée de la phase de poules. Dries Mertens (82e sur penalty) et Fernando Llorente (92e) sont les deux buteurs du soir.



Très intense et défensif, avec un excellent Kalidou Koulibaly du côté Napolitain, le match a basculé dans les dix dernières minutes, au moment où Dries Mertens a ouvert le score sur penalty. Dans une fin de match complètement décousue, Fernando Llorente profitait d'un moment d'inattention de la défense, pour porter le coup de grâce à la bande à Sadio Mané.



Une piqure de rappel pour les tenants du titre, Jürgen Klopp et ses troupes. Les "Reds" joueront leur prochain match de LDC contre Salzbourg, actuel leader du groupe E, le 2 octobre. En attendant le match retour contre, Naples, à Anfield le 27 novembre prochain.