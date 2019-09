LDC / Phase de groupes : Le PSG et Gana Guèye reçoivent le Real de Madrid au Parc, pour un duel épique

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain fait son entrée dans cette Ligue des Champions en recevant le Real de Madrid au Parc des Princes à 20h00 GMT. Un choc en perspective, où Thomas Tuchel, l’entraîneur du club de la capitale, sera privé de ses trois stars en attaque : Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar.



Mais, avec des renforts de poids tels l'ancien gardien du Réal Madrid, Keylor Navas, le buteur Italien, Mauro Icardi ou encore l'excellent milieu récupérateur, Idrissa Gana Guèye, le PSG peut rester optimiste face à un Réal assez poussif en Liga, avec pas mal d'incertitudes dans le jeu collectif.



Toutefois, Eden Hazard, le nouveau boss de la maison blanche reste un danger potentiel. À cela, il faudra ajouter la bonne forme du moment du Français, Karim Benzema (4 buts en 4 matches en Liga), l'ancien Lyonnais voudra briller sur ses terres.



Toutes compétitions confondues, les deux clubs se sont croisés à 7 reprises (Une victoire pour le PSG, 5 succès pour le Real Madrid et un nul.) En ligue des champions, Parisiens et Madrilènes se sont opposés à quatre reprises : Trois victoires pour le Real et un nul en 2015 lors de la première confrontation au Parc des Princes.