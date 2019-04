LDC / Man UTD – Barca : Duel au sommet entre Pogba et Messi

« Red Devils » et « Blaugranas » se retrouvent ce soir pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions qui promet d’être palpitant. Si le FC Barcelone et son génie Lionel Messi sont dans une lancée extraordinaire, notamment en Liga, les hommes Solskjær traînent un peu le pas dans le championnat Anglais depuis quelques journées. Dans tous les cas les deux formations devront livrer à coup sûr une prestation de haute facture pour espérer décrocher une place en demi-finale. Légèrement annoncé favori, avec un Lionel Messi en grande forme, le Barca devra se méfier du piège Anglais qui a déjà fait des victimes dont un certain PSG…