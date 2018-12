LDC : Liverpool qualifié grâce à un but de Salah, Sadio Mané rate trois balles de break

Les Reds avaient mis les petits plats dans les grands. Pour ce Liverpool-Naples, tout avait été préparé pour que la bande de Jürgen Klopp puisse fêter dignement une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais avant de faire la fête avec le public d'Anfield, le club leader de la Premier League se devait de l’emporter face aux napolitains. Un succès qui a eu du mal à se dessiner.



Vainqueur de Naples grâce à un but de Mohamed Salah (1-0), Liverpool est qualifié. L'Égyptien a marqué l'unique but de la partie (34e) sur la première frappe cadrée de son équipe.



Le succès des hommes de Jürgen Klopp aurait même pu être plus large si Sadio Mané avait fait preuve de plus d'adresse et de réalisme devant le but d'Ospina. L'attaquant sénégalais a manqué trois grosses occasions qui auraient pu mettre son équipe à l'abri (77e, 87e, 90e+3).



Si les Reds ont pu compter sur un Mo Salah qui confirme son retour au premier plan, la soirée de Sadio Mané a ressemblé surtout à un nouveau rendez-vous manqué avec le but. Très mobile, l'Égyptien apportait plusieurs solutions quand le sénégalais ratait pratiquement tout ce qu’il entreprenait.

Même si les deux hommes ont souvent tenté de se chercher et ont été impliqués dans quelques actions chaudes en seconde période. De quoi tordre le cou aux rumeurs annonçant une concurrence entre les deux hommes pour le Ballon d’Or africain...