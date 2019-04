LDC : Liverpool corrige le FC Porto (4-1) et rejoint le Barça en demi-finale

Au terme d'une rencontre plutôt maîtrisée, les Reds ont fini par terrasser (4-1) une formation portugaise trop brouillonne dans la zone de vérité. Les hommes de Jürgen Klopp intègrent le dernier carré et disputeront les demi-finales face au FC Barcelone.

Sadio Mané a ouvert le score d'une tête bien placée, but accordé suite à la consultation de la VAR. Il sera respectivement imité par Salah, Firmino et Van Djik (4-1.) Les "reds" feront face au Barça de Lionel Messi en demi-finale.