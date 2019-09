LDC : Le tribunal arbitral du sport réduit la sanction de Neymar

Le tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé ce mardi, de réduire le nombre de matches de suspension de l’international Brésilien, Neymar en Ligue des Champions.



En effet, alors qu'il devait initialement manquer trois rencontres après avoir insulté les arbitres sur les réseaux sociaux le soir du match de ligue des champions qui opposait le PSG à Manchester United. Le numéro 10 du PSG ne manquera plus que deux matches : Celui face au Real Madrid ce soir et le 1er octobre prochain à Galatasaray a fait savoir le TAS.



Le Parisien devrait faire son retour en LDC, le 22 octobre contre Bruges de Krépin Diatta et Mbaye Diagne…