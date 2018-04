LDC : Le Real Madrid en demi-finale malgré sa défaite contre la Juventus (1-3)

Après sa large victoire à l'aller sur le terrain de la Juventus (0-3), le Real Madrid a tremblé jusqu'au bout pour valider sa place en demi-finale de la Ligue des champions. Au bout d'un match fou, Cristiano Ronaldo a offert le but de la qualification aux siens à la dernière minute (1-3)

Après le séisme romain mardi soir, le monde du football a bien failli connaître une deuxième secousse à Madrid. La Juventus a mis les trois buts de l'impensable sur la pelouse du Santiago-Bernabeu. Elle touchait du doigt le miracle malgré sa défaite à l'aller (0-3) qui ne lui laissait qu'une infime chance de qualification. Mais Mehdi Benatia a fait faute sur Lucas Vasquez dans sa surface à l'ultime minute de jeu. Penalty. Que Cristiano Ronaldo a magistralement transformé (1-3, score final). Le Real Madrid est en demi-finale et toujours en course pour un incroyable triplé en Ligue des champions...