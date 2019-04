LDC / Le Barça surclasse Manchester United (3-0) et rejoint les demi-finales

Le FC Barcelone a tranquillement remporté son duel face aux Red Devils (3-0). Une fois encore, Lionel Messi a été le principal artisan de la victoire catalane avec un retentissant doublé.



Messi récupérait un ballon dans les pieds de Young, repiquait dans l'axe et enchaînait sur une frappe enroulée imparable pour De Gea (1-0) à la16e. L'Argentin doublera la mise quatre minutes plus tard suite à une faute de main du gardien Mancunien De Gea (2-0.) C'est finalement Philippe Coutinho qui scellera le sort du match en marquant le troisième but Catalan d'une superbe frappe logée dans la lucarne gauche du portier mancunien. Le Barça affrontera en demi-finale Porto ou Liverpool...