LDC : Le Barca en danger à Dortmund, Messi et Ansu Fati, dans le groupe

Le FC Barcelone n'a plus le droit à l'erreur sur la scène européenne. Les deux dernières saisons ont été ponctuées par des fiascos mémorables en LDC et les « Blaugranas » doivent surtout laver l'affront subi contre Liverpool la saison passée, avec la fameuse « Redmontada » à Anfield. La route s'annonce longue et semée d'embûches et commence ce soir, face au Borussia Dortmund, à 19h00 GMT.



Les Allemands ont prévenu le Barca le week-end dernier. Les hommes de Lucien Favre n'ont fait qu'une bouchée du Bayer Leverkusen et croient en leur chance de vaincre les Catalans. Paco Alcacer, l'ancien barcelonais, brillant depuis son arrivée à Dortmund, aura à cœur de briller après un passage difficile du côté du Camp Nou où il n'a que trop rarement eu sa chance.





Le club catalan qui n'a pas encore vu jouer son capitaine, Lionel Messi, depuis la reprise de la saison, comptera sur la « Pulga » pour tenir tête aux Allemands. À noter le retour de Luis Suarez auteur d’un doublé ce weekend, en Liga, contre Valence (5-2.) Le petit génie, Ansu Fati, également buteur contre Valence, devrait faire ses débuts en LDC à 16 ans.



Le Groupe F, l’un des plus relevés dans cette phase de groupes, comporte en son sein des grands d’Europe tels que : L’Inter, le Barca, Dortmund et le Slavian Prague.