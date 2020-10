LDC : Édouard Mendy a assuré dans la cage malgré le nul de Chelsea (0-0) contre Séville.

Edouard Mendy commence à prendre ses marques dans la cage de Chelsea. L'international sénégalais a été impeccable hier, lors du choc qui opposait les Blues au FC Séville (0-0) en ligue des Champions.



Pour cette rentrée dans la compétition, Sévillans et Londoniens se sont appliqués à bien défendre avant de penser à ouvrir le score, comme pour se rassurer après un début de saison en dents de scie (deux victoires en cinq matches pour Chelsea, deux en quatre matches pour Séville.) Un match qui a eu le mérite de faire briller les deux gardiens dont l'ancien Rennais qui a sorti deux gros arrêts décisifs pour les siens.



Parfaitement placé, Edouard Mendy a rassuré Frank Lampard sur sa capacité à garder un but en Ligue des champions en réalisant une superbe parade de la main opposée malgré un petit rebond juste devant lui (19e.)



En plus de soulager sa défense sur quelques ballons chauds Mendy (39 ballons joués, dont 17 passes réussies) aura marqué des points dans ses duels à distance avec Kepa et Caballero. Une première en LDC réussie malgré le partage des points.