LDC CAF / Primes de qualification et de participation : Teungueth FC va empocher plus de 300 millions FCFA !

La qualification de Teungueth FC pour la phase de poules de la Ligue des champions africains n’aura pas que des retombées sur le plan sportif. En éliminant le Raja Casablanca ce mardi (0-0, tab 3-1) sur la pelouse du stade Mohamed V (2ème tour des préliminaires), le club sénégalais qui a réussi l’exploit de se hisser à la phase finale de la LDC africain, empochera pas mois de 300 millions de FCFA de la part de Confédération Africaine de football (Caf.)



Selon les dispositions prises par la CAF, « le minimum garanti pour les clubs participants à la ligue des champions est de 550.000 dollars américains (293.573.060 FCFA) et 275.000 dollars américains (146.786.530 FCFA) pour la coupe de la confédération de la CAF. » À cette prime de qualification s’ajoutera une prime de participation de 100.000 dollars US (53.376.920 FCFA.)



Au total Teungueth FC devrait toucher pas moins de 346.949.980 millions de FCFA. Une manne financière non négligeable en cette période où les clubs supportent difficilement les contrecoups de la pandémie de la Covid-19. Cette somme assez considérable devrait garantir au TFC une bonne préparation en perspective des futures échéances.