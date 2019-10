LDC / Bruges – PSG : Idrissa Gana Guèye forfait pour le duel contre Krépin et Mbaye Diagne

Le Paris Saint-Germain a pris ce lundi la direction de la Belgique, à la veille de la rencontre de la 3e journée de la phase de groupes de l’UEFA (Groupe A) Champions League et de la rencontre qui devra l’opposer au Club Bruges, ce mardi 22 octobre à 19h00 GMT.



Pour ce match, l’international Sénégalais Idrissa Gana Guèye touché aux ischios-jambiers, devra rater ce match ainsi que le choc contre l’OM. « Idrissa Guèye a ressenti une douleur aux ischios-jambiers et les examens pratiqués aujourd’hui ont confirmé une contracture. Il sera absent les 10 prochains jours à l’entraînement », indique le PSG dans un communiqué médical.



Le milieu de terrain, véritable révélation du début de saison, manquera donc le déplacement en Ligue des champions à Bruges, de Krépin Diatta et Mbaye Diagne. Il devrait rater également le clasico PSG – OM le 27 octobre au Parc des Princes.



Le PSG est en tête du groupe A, avec 6 points, suivi de Bruges 2 points, de Galatasaray 1 point. Le Real Madrid est bon dernier de ce groupe avec 1 point.