LAYLATUL QADR 2019 - Les temps forts de la cérémonie officielle présidée par Serigne Modou Mahfouz Mbacké.

Sous la présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, venu représenter le Khalife général des Mourides, Serigne Modou Mahfouz Mbacké a présidé hier la cérémonie officielle du Laylatul Qadr. Un moment plein de solennité mis à profit par les familles religieuses du Sénégal pour se témoigner solidarité, amitié et considération.

Dans leurs allocutions, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et Serigne Modou Mahfouz se réjouiront successivement de la présence massive des grandes concessions religieuses avant de rappeler le rôle plus que prépondérant joué par Sokhna Maïmouna Mbacké Bintu Khadim Rassoul dans la célébration de la nuit du Laylatul Qadr. La délégation gouvernementale était conduite par Dame Diop, ministre de l'artisanat.