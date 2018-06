LATMINGUÉ/Méga Ndioukeul à Macky Sall : « Pour tout ce que vous avez fait, le monde rural vous dit Merci! » (Dr Macoumba Diouf, Maire)

Le cœur du Saloum, la commune de Latmingué, a vibré au rythme d’un gala de lutte doté des drapeaux du président de l’AMS, M. Aliou Sall (remporté par KORYACE) et du maire de la localité, le Dr Macoumba Diouf (remporté par RADIAKHE). Un gala de lutte, organisé par l’homme fort de Latmingué et parrainé par le chef du Gouvernement, le Premier Ministre, M. Mahammed Boun A. Dionne, prétexte d’un « ’’Méga Ndioukeul’´du monde rural au Président de la République, M. Macky Sall. »

En effet, selon l’édile de la ville, «depuis son avènement à la tête de la magistrature suprême, le chef de l’Etat, M. Macky Sall ne cesse d’œuvrer pour le monde rural. Pour avoir pensé à créer la CMU, les bourses de Sécurité familiales, le PUDC et tous les autres programmes, le monde rural vous dit merci. » Les deux vainqueurs se sont partagé une enveloppe de 3 000 000 F CFA, avec les présences remarquées de Yakhya Diop Yekini et de Emeu Sène, deux monstres de la lutte Sénégalaise. Mais aussi fait notoire, tous les maires du département et plusieurs responsables politiques de la région de Kaolack, ont fait le déplacement de Latmingué