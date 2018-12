LANCEMENT DU CAR DE BAYE CISS - Le décès de Sidy Lamine Niass fait différer la manifestation d'une semaine

Initialement prévu le 8 décembre prochain, le lancement officiel du mouvement CAR de Baye Ibrahima Niass Ciss au stade Lamine Guèye de Kaolack a été reporté à cause du rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass. L'homme d'affaires et souteneur du Président Macky Sall a jugé urgent de différer la rencontre de quelques jours.



''Sidy Lamine Niasse a beaucoup fait pour ce pays tant dans son combat pour le renforcement de la démocratie au Sénégal que pour son statut de Chef religieux originaire de Léona Niassène qui a toujours été au service de la religion. Fort de ces constats, nous avons décidé de renvoyer le lancement de la structure au 15 décembre prochain. ''



L'inhumation de Sidy Lamine, pour rappel, aura lieu ce mercredi à Yoff. Son rappel à Dieu a provoqué à Kaolack émoi et consternation...