LAMBAYE / Un professeur de Chimie aux États-unis offre un centre d'études et de formation aux populations.

"Students for Sénégal", une structure qui ambitionne de révolutionner les conditions de vie des populations de la localité de Lambaye, vient d'achever la construction d'un centre d'études et de formation qui prend en compte plusieurs branches de l'enseignement-apprentissage de rigueur au Sénégal avec des incursions dans le domaine des sciences.

Le centre dispose d'une bibliothèque, d'une salle pour enfants, d'une salle informatique équipée en mesure de permettre aux élèves d'approfondir leurs connaissances, un podium, du matériel de robotique etc...



D'un montant de 300 millions francs Cfa, le centre bénéficie d'ores et déjà d'un fonds de roulement de 5 ans, selon Amary Seck, professeur de Chimie aux États-unis et originaire de Lambaye.



Amary Seck d'inviter les autorités de l'État à venir apporter leur concours à la réalisation de tous les projets...