LAC ROSE : Fin de la mise en quarantaine pour les Sénégalais rapatriés des Etats-Unis.

La mise en quarantaine des Sénégalais rapatriés des Etats-Unis vient d’être levée. Nous l'avons appris des concernés qui, ce matin, se sont plaints auprès de Dakaractu de la décision qui a été prise par les services du ministère de la Santé de prolonger leur séjour au Lac Rose.



Ils ne comprenaient pas qu'on veuille leur imposer deux semaines d'isolement supplémentaire alors que tous les tests réalisés sur la majorité d'entre eux sont revenus négatifs au COVID-19.



L'idée de leur maintien sur ce site est née suite à la découverte de quatre nouveaux cas positifs ce lundi après une première détection de cinq porteurs du virus le vendredi qui a suivi leur retour. Mais ils n'ont pas été convaincus par cet argument. Ils ont aussi décrié leur condition d’hébergement.



Finalement, ils ont obtenu gain de cause mais, doivent 's'auto-confiner" chez eux et accepter d’être suivis par les services sanitaires. « J'accepte toutes les conditions pourvu que ça me permette de rentrer chez moi. Je vous assure que je vais prendre un appartement pour m'isoler de mon entourage proche », promet un membre du groupe soulagé de sortir de l’hôtel où ils étaient logés au Lac Rose.