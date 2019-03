LA DIC À TOUBA - Deux jeunes alpagués pour appel à la violence via les réseaux sociaux

La police ne badine pas. Une expédition qui a débarqué ces dernières heures dans la cité religieuse, vient d'alpaguer deux jeunes politiciens supposés appartenir à l'opposition et plus particulièrement à Idy 2019.



Djily Diakhaté et Khadim Fall, pour ne pas les citer, ont été surpris à travers les réseaux sociaux en train de lancer des appels à la violence. Au moment où ces lignes sont écrites, ils ont déjà été acheminés sur Dakar où ils subiront des interrogatoires.



Touba qui reçoit deux candidats à la dernière Présidentielle venus s'entretenir avec le Khalife Général des Mourides, a passé la nuit d'hier sous forte présence policière.