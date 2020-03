LA DER À TOUBA / Polémique autour des financements entre dénonciations et démentis.

Si des commerçants et autres jeunes opérateurs économiques de Touba ont clamé tout haut n'avoir reçu aucun financement de la DER (visiblement distribués suivant des critères politiques), d'autres jeunes sont montés au créneau pour soutenir le contraire.



Ainsi s'est installée une polémique. Pour Moussa Thioune, conseiller spécial à la mairie de Touba et acteur de développement, "tous les projets fiables déposés par des jeunes de Touba ont été financés... Aucun critère politique n'a pas été mis en en-avant." Il donnera comme exemple celui de El Hadj Thiam Sarr qui a reçu un financement de 15 millions de francs au nom de l'association "Mounawiroul Bunyane agissant dans l'achat et la vente d'aliments de bétail, de miel etc... Ce dernier d'ajouter personnellement qu'il connaît plusieurs de ses collègues commerçants qui ont déjà reçu leurs financements et ont même, fini de rembourser.



Moussa Thioune d'inviter "les détracteurs de la Der à savoir raison garder et d’aller trouver des projets bancables au lieu de verser dans le dénigrement..."